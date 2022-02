¿Cuáles son los planes de Daniel 'Ruso' Brailovsky tras su salida de Fox Sports?

MÉXICO-. Daniel 'Ruso' Brailovsky sorprendió la semana pasada al anunciar de forma inesperada su salida de Fox Sports México, después de 11 años como uno de los comentaristas más importantes de la televisora.

El mismo 'Ruso' anunció su salida de la cadena a través de sus redes sociales al señalar que más adelante contará sobre sus nuevos proyectos, pero ya hay un posible destino para el comentarista deportivo y exfutbolista.

La columna El Francotirador de RÉCORD informó que una fuente le aseguró que el 'Ruso' Brailovsky emigrará a Estados Unidos para unirse al equipo de Telemundo Deportes y trabajar como comentarista deportivo.

Pensando en el Mundial Qatar 2022, el 'Ruso' Brailovsky se uniría al equipo de trabajo comandado por el argentino Andrés Cantor, amigo y argentino del excomentarista de Fox Sports México.

Descarta 'Ruso' Brailovsky llegada a directiva del América

Luego de que algunos rumores señalaron que Daniel Brailovsky podría llegar al América, equipo del que fue jugador, para asumir un cargo como directivo deportivo, el mismo 'Ruso' lo descartó, pues no quiere ser "político".

Esta fue la respuesta de la leyenda Daniel “Ruso” Brailovsky al preguntarle si le gustaría ser directivo del #ClubAmerica ��



"No lo sé, te digo la verdad, estoy muy bien y muy cómodo con lo que hago. Me gusta más hoy, el hecho de poder hablar por momentos como hincha del equipo y no tener que ser muy político para decir cosas y yo creo que para ser directivo muchas veces tienes que ser político. No me veo en esa etapa", aclaró Brailovsky.