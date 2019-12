Cristiano desea hacer una película de Hollywood cuando se retire

Cristiano Ronaldo se encuentra evaluando opciones de actividades fuera del futbol en las que pudiera incursionar una vez termine su carrera deportiva.

A pesar de que el portugués aseguró previamente que planea jugar hasta los 40 años, ya demostró tener un plan B.

En su visita a Dubai, lugar donde recibirá por sexta ocasión en su carrera el ‘Oscar’ de los Premios Globe Soccer Awards, el delantero de la Juventus reveló que quisiera entrarle a la ‘artisteada’ y participar en una producción ‘hollywoodense’ y volver a la escuela.

Cuando me retire del futbol, me gustaría reanudar mis estudios. Me concentraré mucho en estudiar, en culturizarme, porque desafortunadamente los estudios que he realizado no pueden responder a todas las preguntas que tengo en mente. Una cosa que me fascina es también actuar, quiero hacer una película en Hollywood", mencionó Cristiano.