Cristiano Ronaldo se disculpa con aficionado agredido y lo invita a partido de Manchester United

INGLATERRA-. Un acto de Cristiano Ronaldo se volvió viral el pasado sábado, luego de que tras la derrota de Manchester United contra Everton en Premier League, el portugués le dio un manotazo a un aficionado y le tumbó el celular.

Tras el incidente que el delantero del Manchester United protagonizó en Goodison Park al agredir a un aficionado de solo 14 años que tiene autismo, el 'Comandante' se disculpó y lo invitó a un partido de su equipo al Old Trafford.

"Nunca es fácil tratar con emociones en momentos difíciles como el que estamos viviendo. Sin embargo, tenemos que ser siempre respetuosos, pacientes y poner el ejemplo para todos los jóvenes que aman el juego bonito"

"Me gustaría disculparme por mi explosión y, si es posible, me gustaría invitar a este aficionado a ver un partido en Old Trafford, como muestra de juego limpio y deportividad", escribió Cristiano Ronaldo en su cuenta de Instagram.

La mamá del aficionado agredido explotó contra Cristiano Ronaldo

Tras lo ocurrido al final del partido entre Manchester United y Everton, la mamá del aficionado agredido explotó contra CR7 y la agresión hacia su hijo, pues contó que le dejó marcado un moretón en la mano y que quedó en shock.

"Estaba llorando, estaba conmocionado, Jacob estaba en completo shock, es autista. Está realmente molesto por esto y lo desanima por completo para volver a presenciar un partido", platicó la mamá del aficionado para Liverpool Echo.