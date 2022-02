Cristiano Ronaldo habla sobre su retiro y revela cuánto tiempo más jugará

MANCHESTER, Inglaterra-. Cristiano Ronaldo habló sobre un tema que no le gustará escuchar a algunos de sus millones de fans que tiene en todo el mundo, pues el portugués platicó sobre su retiro.

Ya con 37 años, el delantero del Manchester United aceptó que no faltan muchos años para que se despida de las canchas, pero adelantó que, antes de eso, quiere sumar todavía más logros a su carrera.

"Es difícil decir que no quiero más, porque si estoy en un club que me da la oportunidad de poder ganar más cosas ¿por qué no? Y en la selección también. Sé que no me quedan muchos años jugando, cuatro o cinco más, veremos, y quiero ganar más cosas"

"He dejado huella en todos los sitios, algo que ningún otro jugador en la historia tiene el orgullo de decir. Siguiendo mi camino, trabajando a diario, intentando todavía mejorar en algunos aspectos, cuidarme también, que es muy importante, tanto a nivel físico como a nivel mental porque ya en el fútbol es una edad", platicó Cristiano Ronaldo entrevista con DAZN.

Entonces, ¿Cristiano Ronaldo desea retirarse después de los 40 años?

Tomando en cuenta que el 'Comandante' ya tiene 37 años, cumplidos el pasado 5 de febrero, y tras sus declaraciones, Cristiano Ronaldo tiene planeado seguir en las canchas cuando supere la edad de los 40.

Cristiano Ronaldo dejará récords difíciles de romper

El 'Bicho', quien ha brillado con Sporting Lisboa, Real Madrid, Juventus y Manchester United, dejará récords muy difíciles de romper y que, seguramente, hará crecer todavía más, como el de máximo goleador en el futbol internacional (115) y de Champions League (140).