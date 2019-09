Cristiano Ronaldo rompió en llanto al hablar de su padre

Cristiano Ronaldo se mostró como nunca antes en entrevista con Piers Morgan, conductor del programa ‘Good Morning Britain’, donde por primera vez en su carrera, habló sobre su padre.

Al observar un video donde observa a su progenitor dándole un mensaje de orgullo previo a su muerte, ocurrida en 2005 por problemas de alcoholismo, el portugués rompió en llanto, debido a los sentimientos encontrados que le provocó ese material.

"Nunca antes había visto este vídeo. Nunca. Necesito estas imágenes para enseñárselas a mi familia. No conozco al 100% a mi padre. Era alcohólico. Nunca tuve con él una conversación normal. Fue difícil".

Me causa tristeza ser el número uno y que nunca haya visto nada. No me vio recibir mis premios, nunca me vio en lo grande que me he convertido. Mi familia lo vio, mi madre, mis hermanos, mi hijo mayor, pero mi padre no vio nada", lamentó el futbolista, en lo que fue un avance de la entrevista.