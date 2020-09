Claudio Bravo pudo haber jugado en la Liga MX, recibió ofertas para ficharlo

ESPAÑA – La experiencia es una de sus fieles virtudes, la cual siempre ha estado a su lado y en su nueva aventura en su regreso por España, el cancerbero chileno Claudio Bravo, de 37 años de edad, tendrá su prueba de fuego con su nuevo bando, Real Betis, donde tendrá como compinches a los populares aztecas Diego Laínez y Andrés Guardado.

Durante su presentación como el nuevo elemento del cuadro español para disputar la próxima temporada 2020-21 el arquero confesó que el Real Betis no fue el único club que se acercó para averiguar sus condiciones para llegar cualquier equipo, ya que afirmó que inclusive conjuntos de la Liga MX lo intentaron convencer.

En Europa también fueron varios cuadros de distintos países y en Sudamérica los que pretendieron ficharlo, sin embargo, optó por relacionarse con el Real Betis, ya que el principal motivo de su elección fue el entrenador del equipo, Manuel Pellegrini, con quien tiene una buena relación de años.

La ventaja de que Bravo regrese a LaLiga es que ya se considera un experto en su conocimiento sobre el nivel de juego que presenta el certamen, ya que en España militó para el Real Sociedad, con quien estuvo ocho temporadas, cuatro en la Primera División y cuatro en la Segunda División, además de jugar tres más para el Barcelona.

El jugador está más que mentalizado que está viviendo sus últimos años como internacional, ya que lo más seguro su carrera vaya a culminar en su natal país, Chile, pero para él ese tema está fuera del lugar en estos momentos, planea vivir el presente y su presente es España, por lo que se encargará de dar un buen papel.

"No es algo que me preocupa, siempre he tenido mis ideas claras y que las cosas suceden por algo. Nunca espero nada de los demás, soy sincero en esas cosas, ya veremos lo que sucede en el futuro, pero estoy muy feliz sentado aquí y con este club", sentenció.