Clásicos en Honduras se jugarán sin público visitante el resto del torneo

TEGUCIGALPA, Honduras.- Tras el incidente ocurrido el sábado pasado previo al partido entre Olimpia y Motagua, donde disturbios en el Estadio Nacional dejaron cuatro muertos y múltiples heridos, la Policía de Honduras y el Ministerio de Seguridad recomendaron el cierre del recinto.

El presidente de la Liga Nacional, Wilfredo Guzmán, anunció que el torneo no se parará e informó que los partidos con alto riesgo se jugarán sin fanáticos visitantes, lo que resta del Apertura 2019.

Desafortunadamente hemos sido un poco complacientes todos, no es solo la junta directiva de la Liga o los medios de comunicación, debemos de aceptar que todos somos culpables, creando condiciones que no son adecuadas", argumentó.

“Tenemos un problema que nos ha llevado a esta instancia. Si mi memoria no me falla, en el 2015 se logró crear una ley que estaba encaminada a mejorar la seguridad de los estadios; lamentablemente no hemos logrado, a pesar de varias peticiones, que esa ley sea reglamentada para ponerla a funcionar", indicó el directivo.

Añadió que se van a tomar medidas drásticas para evitar que estos hechos se repitan y poder erradicar la violencia.

"La Liga ha decidido seguir con el campeonato tal y como está calendarizado. No debemos de permitir que unas 40 personas nos pongan de rodillas", manifestó.