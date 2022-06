Cincinnati y New York City empatan 4-4 y se reparten los puntos

El partido celebrado este miércoles en el Nippert Stadium y que enfrentó a Cincinnati y a New York City concluyó con un empate a cuatro entre ambos contendientes. Tras el resultado obtenido, el conjunto de Cincinnati es quinto tras el final del partido, mientras que New York City es segundo.

El partido arrancó de forma positiva para el once de Cincinnati, que aprovechó la oportunidad para inaugurar el marcador por medio de un gol de Acosta en el minuto 16. Después, volvieron a marcar los locales a través de un gol de Brenner en el minuto 25 que establecía el 2-0 para Cincinnati. Tras esto, una nueva ocasión permitió incrementar el marcador de Cincinnati gracias a un de Brenner en el minuto 30, permitiendo el 3-0. Pero posteriormente el once neoyorquino recortó distancias poniendo el 3-1 mediante un gol de Talles Magno a los 45 minutos. Anotó de nuevo New York City, que redujo diferencias con un tanto de Heber poco antes del final, concretamente en el 45, terminando de esta manera la primera parte con el resultado de 3-2.

La segunda mitad del duelo comenzó con buen pie para New York City, que puso las tablas por medio de un nuevo tanto de Heber, que conseguía de esta manera un doblete a los 52 minutos. Con posterioridad, anotaron nuevamente los visitantes gracias a un gol de Gabriel Pereira en el minuto 52 para establecer el 4-3 a favor de New York City. Puso las tablas Cincinnati con un hat-trick de Brenner a los 70 minutos, acabando el encuentro con un marcador de 4-4 en el luminoso.

En el capítulo de los cambios, Cincinnati de Pat Noonan relevó a Cruz, Powell, Murphy y John Nelson por Medunjanin, Ray Gaddis, Cameron y Barreal, mientras que el técnico de New York City, Ronny Deila, ordenó la entrada de Haak, Andrade y Andres Jasson para suplir a Chanot, Talles Magno y Gabriel Pereira.

El árbitro sancionó con tarjeta amarilla a cinco jugadores. Mostró tres tarjetas amarillas a Nwobodo, Cruz y Brenner, de Cincinnati y dos a Haak y Callens de New York City.

Con este empate, Cincinnati se situó en el quinto puesto de la tabla con 24 puntos. Por su parte, New York City con este punto se quedó en segunda posición con 28 puntos al término del partido.