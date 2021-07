Ciclistas de BMX denuncian el robo de bicicleta… ¡dentro de la Villa Olímpica!

TOKIO, Japón.- Lo que parecería inaudito dentro de las instalaciones de la Villa Olímpica de Tokio 2020, le sucedió al ciclista de BMX, Eddy Alviarez, quien después de acudir al comedor de la Villa, se topó con la desaparición de su bicicleta.

Los hechos fueron relatados por el experimentado ciclista venezolano, Daniel Dhers, quien mediante una transmisión “en vivo” de Instagram, relató entre risas de incredulidad lo que le sucedió a Alviarez, pues explicó que ni en los barrios más populares de Caracas, en Venezuela, había sufrido el robo de su bicicleta.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

"Él es de Catia, no lo roban ahí, no lo roban en Petare, en la Plaza de Chacao. No lo roban en ningún lugar del mundo, lo roban en Tokio, dentro de la Villa Olímpica", relata entre risas Daniel Dhers.

Entre las risas burlescas de Dhers al relatar los hechos, se ve a Eddy Alviarez en el cuarto, por lo que tras el relato solo suelta un “saludo para el que se llevó mi bicicleta".

Dhers continúa y explica que reportaron el hecho al Comité Olímpico Venezolano para que rastrearan el robo de la bicicleta mediante las cámaras de seguridad, y poder dar con el responsable del hurto a los venezolanos.

OTRO ATLETA FUE QUIÉN SUSTRAJO LA BICICLETA; YA FUE EXPULSADO

Al día siguiente, Dhers uso de nuevo la plataforma de Instagram para actualizar de lo sucedido a sus seguidores, ya que explicó que durante la madrugada les fue regresada la bicicleta, la cual según el relato del experimentado ciclista, fue tomada por otro atleta, quien supuestamente había tomado la bicicleta pensando que era de uso comunitario.

Parece que un atleta, que no nos han dicho la nacionalidad ni el deporte, vio la bicicleta y se la llevó, pensando que era una bicicleta pública, lo cual tiene sus sospechas, porque es una bicicleta muy única (…), luego lo terminan agarrando por uno de los videos de los ascensores”, explicó el representante venezolano.

Tras atrapar al atleta que había sustraído la bicicleta, Dhers relató que este ya fue expulsado de la Villa Olímpica, algo que explicaron, no era su intención hacer que el atleta quedara fuera de la justa cuatrienal.

“Nosotros entendemos que hubo un malentendido, tal vez un poquito de mala intención, pero no nos interesa, a final de cuentas imagínense todo lo que hizo para poder clasificar y llegar aquí, a los juegos olímpicos. Nosotros no lo queríamos así, pero no es nuestra decisión”, comentó el ciclista.

La actividad del Ciclismo BMX Freestyle comienza este fin de semana en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, cuando Daniel Dhers, el único elemento de Venezuela en dicha disciplina, entre en acción en la fase clasificatoria del Park masculino, el viernes 30 de julio a las 19:20 horas, tiempo de Sonora.