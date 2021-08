Ciclista olímpica Olivia Podmore es hallada sin vida; horas antes publicó mensaje

NUEVA ZELANDA-. Olivia Podmore, ciclista olímpica originaria de Nueva Zelanda, fue hallada sin vida en su casa este inicio de semana, aunque por el momento se desconocen las causas de la muerte.

La atleta neozelandesa representó a su país en los Juegos Olímpicos de Río 2016, pero no fue elegida para participar en Tokio 2020, lo que le generó una crisis de depresión, según declaraciones de personas cercanas.

Acababa de publicar en sus redes sociales

Apenas un día antes de que fue hallada sin vida, Olivia Podmore publicó en sus redes sociales una imagen de ella disfrutando de la nieve, con una tabla de snowboarding.

La publicación que encendió dudas

Horas antes de su repentina muerte, Olivia Podmore publicó en su cuenta de Instagram un mensaje que encendió dudas, mismo que fue eliminado al poco tiempo.

"El deporte es una salida increíble para mucha gente. El sentimiento cuando ganas no se puede comparar a cualquier otro. Pero las sensaciones cuando pierdes, cuando no eres elegido ni te has clasificado, cuando te lesionas, cuando no cumples con las expectativas de la sociedad, como tener una casa, casarte, tener hijos porque lo has intentado dar todo por tu deporte, esas sensaciones también son diferentes", escribió.

Las declaraciones de su pareja

"Cualquiera que la hubiera visto en las últimas 72 horas no podría pensar que pasara esto. Se está hablando mucho de la salud mental de los atletas. Simone Biles y Naomi Osaka la han puesto en el foco después de sus propias dificultades personales. La pelea de Olivia fue la misma, y ahora tenemos un dato más en la estadística", declaró Eddy Murray, pareja de la ciclista.