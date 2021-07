Tokio: cómo Simone Biles y Naomi Osaka están cambiando el deporte con sus decisiones

Getty Images Simone Biles es considerada la mejor gimnasta de la historia.

Simone Biles, considerada la mejor gimnasta de la historia, es una experta en acrobáticos saltos y salidas impecables.

En hacer posible lo imposible en todas las especialidades de la gimnasia artística.

Pero tal vez su legado más importante no sea lo que ha logrado en las competencias, sino fuera de ellas.

El martes, tras el primer ejercicio de la final por equipos en los Juegos Olímpicos que se disputan en Tokio, la estrella estadounidense decidió no seguir participando en la muy esperada competencia.

Dijo que lo hacía porque quería concentrarse en su salud mental.

Y este miércoles, en otro acto sorpresivo, el equipo de gimnasia de EE.UU. anunció que Biles, de 24 años, no iba a participar en su primera final individual.

"Después de una evaluación médica adicional, Simone Biles se ha retirado de su primera competencia final individual. Apoyamos incondicionalmente la decisión de Simone y aplaudimos su valentía al priorizar su bienestar. Su coraje muestra, una vez más, por qué es un modelo para seguir para tantos", señaló el equipo en un comunicado dado a conocer en Twitter.

El sorpresivo paso al costado ocurre en medio de unos Juegos Olímpicos, la máxima competencia para una disciplina como la gimnasia, y muchos están de acuerdo: el deporte después de Tokio difícilmente vaya a ser lo mismo.

"Las declaraciones de Biles le han quitado el tabú al tema de la gestión mental de los deportistas de alta competencia. Ha roto ciertos paradigmas y ya será muy difícil que se esconda la basura debajo del tapete cuando hablemos de esto", le dijo a BBC Mundo Sergio Díaz, médico fundador de The Mind Institute que trabaja en la gestión mental de medallistas olímpicos como la colombiana Catherine Ibargüen y otros deportistas profesionales.

"Y esto hará no solo que cambie la forma de gestión mental en ese ámbito, sino también en las sociedades en general, porque los deportistas tienden a ser un rol a seguir por los más jóvenes", agregó.

Sin embargo, Biles no ha sido la única deportista de élite que ha hablado de sus dificultades.

Hace poco menos de dos meses, la tenista japonesa Naomi Osaka, ganadora de cuatro torneos de Grand Slam y número dos del mundo, tomó la decisión de retirarse del Abierto de Francia por la misma razón.

Para centrarse en su salud mental.

Getty Images Naomi Osaka decidió retirarse del abierto de Francia para concentrarse en su salud mental.

Pero ¿cómo la decisión de estas dos deportistas está cambiando el deporte de una manera más amplia?

En menos de un año

Los desafíos en la salud mental de los deportistas de élite no son un tema nuevo.

Por ejemplo, el tenista británico Andy Murray anunció un retiro temporal de las canchas en enero de 2019 para concentrarse, también, en su cuidado mental.

Pero, definitivamente, han sido las declaraciones de Biles y Osaka las que han llevado a una reflexión más amplia sobre los deportistas de alta competencia.

"Lo que ha hecho Biles ha sido encender una serie de alarmas: si a la deportista más importante de uno de los países con más recursos para los deportes le pasa esto, entonces significa que los otros no van a estar mucho mejor", explicó Díaz.

"La gestión de la salud mental ha sido desatendida por la industria deportiva, especialmente en Latinoamérica, básicamente porque han desatendido a los deportistas como individuos", agregó el especialista.

Aunque la especialidad de salud mental en el deporte ha sido trabajada desde hace más de 40 años por autores como el psicólogo deportivo Richard Butler o el coach estadounidense Tony Robbins, nunca había llegado a una plataforma tan amplia como la que ha tenido en los últimos meses.

"Los deportistas no hablaban de esto por varias razones. Una porque no querían que los vieran débiles y segundo, porque muchas veces no sabían qué estaba pasando", anotó Díaz.

Las declaraciones de Biles, como antes las de Osaka, cambian totalmente la percepción de que los deportistas son máquinas que siempre tienen que ganar, como señala el periodista de BBC Mundo especializado en deportes José Miguel Pinochet.

Getty Images Andy Murray también se retiró temporalmente del deporte para enfocarse la gestión mental de su rendimiento.

"Biles no ha sido la gimnasta robot a la que nos habíamos acostumbrado antes de su llegada. Ella es humana y desde la plataforma de sus triunfos, que le han dado la fama y popularidad, queda en evidencia que nunca ha dejado de serlo", dijo.

En cambio, Simone Biles nos ha mostrado que un deportista es la mezcla de muchos ingredientes.

"Por ejemplo, ella es una combinación de incomparable talento natural que le ha permitido dominar su deporte y trazar nuevos límites de lo que es posible, junto a la personalidad que se ha forjado al enfrentarse a todo tipo de adversidades en su vida", apuntó Pinochet.

"Gracias"

Así, que Biles haya hablado de un tema que hasta hace pocos años era tabú, y que lo haya hecho en plena olimpiada, no solo ha abierto el debate tanto en la esfera pública como en el interior de las delegaciones.

También ha tenido amplio eco entre deportistas alrededor del mundo.

Por ejemplo, la gimnasta jamaiquina Danusia Francis señaló que la actitud de Biles había abierto una nueva manera de afrontar la competición deportiva.

"No sé ustedes, pero creo que Simone Biles simplemente empoderó a todos para que pusieran su bienestar mental por encima de todo lo demás. Qué reina. Es la mejor de todos los tiempos en más de un sentido".

Getty Images La gestión mental debe ser casi la misma que la preparación física.

Por su parte, la legendaria gimnasta rumana Nadia Comaneci, que acumuló nueve medallas de oro (cinco individuales) en dos Juegos Olímpicos, resaltó las dificultades de cargar con las expectativas de una nación después de haber tenido éxito anteriormente.

"Cuantas más medallas tienes al regresar, más pesada es la mochila", dijo en conversación con la cadena CNN.

Y agregó: "Hay mucha presión porque quieres hacerlo lo mejor que puedas. Pero es importante recordar que quieres hacer lo mejor para ti misma y no para los demás que esperan algo más allá de lo que puedes entregar"

Otro de los comentarios que también sorprendieron provino del Comité Olímpico de EE.UU., uno de los más poderosos del planeta, que dio todo su apoyo a la que es considerada la máxima estrella de la delegación del país.

"Nos has hecho sentir tan orgullosos", dijo Sarah Hirshland, directora ejecutiva del Comité Olímpico y Paralímpico estadounidense.

"Aplaudimos tu decisión de priorizar tu bienestar mental por encima de todo lo demás y te ofrecemos todo el apoyo y los recursos de nuestra comunidad de Team USA mientras navegas por el camino que tienes por delante", agregó la dirigente deportiva.

