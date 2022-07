¿Christian Martinoli y 'Doctor' García se van de TV Azteca? Esto dijo Ricardo Salinas

CIUDAD DE MÉXICO-. Christian Martinoli y Luis 'Doctor' García han hecho de TV Azteca la opción favorita de varios aficionados para ver en vivo el futbol, por el buen equipo que hacen con el micrófono.

Sin embargo, en los últimos años, TV Azteca ha perdido los derechos de transmisión de algunos equipos y cada vez se queda con menos partidos de futbol para transmitir, a diferencia de TUDN (Televisa Deportes), su competencia directa.

Un aficionado le preguntó en Twitter al dueño de TV Azteca, Ricardo Salinas Pliego, si dejaría que Martinoli y el 'Doctor' García se fueran a otra televisora, en caso de que la empresa de Ajusco siga perdiendo equipos.

Dejaría??? Pues ni que los tuviera amarrados pic.twitter.com/FVfag7dDdX — Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) July 2, 2022

Con un gif, el famoso empresario mexicano respondió "¿Dejaría? Pues ni que los tuviera amarrados", por lo que dio a entender que el narrador y el comentarista tienen las puertas abiertas.

Christian Martinoli ha dejado en claro que jamás iría a Televisa

Apenas hace mes y medio, Christian Martinoli reveló que odia con todo su corazón a Televisa y que jamás trabajaría ahí, aun y cuando lo lleguen a despedir de TV Azteca.

"Yo soy de Azteca, si me llegan a correr, bueno. Yo sé que algún lugar donde no voy a trabajar es en Televisa, y me han ofrecido, y no voy a trabajar en Televisa; así me pongan cheque en blanco, no voy a trabajar ahí", aclaró el argentino-mexicano.