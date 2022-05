Christian Martinoli habla de su odio a Televisa: "Lo detesto con todo mi corazón"

CIUDAD DE MÉXICO-.Christian Martinoli ha sido la imagen de TV Azteca Deportes por 24 años, y algo que tiene bien claro es que jamás trabajaría en Televisa, la competencia, a quien dijo odiar.

En una entrevista que le realizaron al famoso narrador este mismo año, Christian Martinoli señaló que odia con todo su corazón a Televisa, por ser la competencia y la manera en la que trabaja la empresa de Emilio Azcarraga.

"Yo compito todo el tiempo. A mí me pagan por competir. Yo a Televisa lo detesto. No detesto a la gente que trabaja ahí, yo detesto a mi competencia. Yo trato de ganarle siempre, porque sé cómo compiten. Sé que a veces no son legales para competir"

"A mí José Ramón (Fernández) me enseñó a competir así. Hoy te cruzas por los pasillos de TV Azteca y parece Televisa 2004. Mucho petardo que no existe y que trabaja ahí. A mi no me interesa. A competir y odiar a Televisa, y lo odio con todo mi corazón, pero compito", declaró Christian Martinoli.

Trabajar en Televisa no es una opción para Christian Martinoli

El nacido en Argentina también declaró que, si lo despiden de TV Azteca, jamás trabajaría en Televisa, sin importar la cantidad de dinero que le ofrezcan.

"Yo soy de Azteca, si me llegan a correr, bueno. Yo sé que algún lugar donde no voy a trabajar es en Televisa, y me han ofrecido, y no voy a trabajar en Televisa; así me pongan cheque en blanco, no voy a trabajar ahí", aseguró el famoso periodista.