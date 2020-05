‘Chofis’ López descartó ser el caso positivo por Covid-19 de Chivas

Luego de los rumores que señalaban a Eduardo ‘Chofis’ López como el posible caso positivo de coronavirus que el equipo de Chivas dio a conocer ayer, el mismo mediocampista salió a desmentir las acusaciones.

"Por si tenían el pendiente, yo no soy el que tiene el Covid", compartió el jugador a través de una historia en Instagram.

Hace unos días, López causó polémica tras ser visto en una fiesta en compañía de su novia y un grupo de amigos.

No puedo creer de la gente envidiosa que no tiene nada que hacer con sus vidas, de verdad de corazón si no están bien enterados de las cosas no digan nada. Lo único que provocan son puros chismes que al final de cuentas hacen que la gente piense mal de uno. Les mando un abrazo y si les contara no lo entenderían”, dijo en ese momento el futbolista.