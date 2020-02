Chino corre maratón en casa para protegerse del coronavirus

El coronavirus ocasionó que este atleta chino se aislara en su propio hogar por precaución, pero sin dejar que esto le impidiera realizar sus entrenamientos.

Pan Shancu decidió correr un maratón en su casa, en la ciudad de Hangzhou, recorriendo 50 kilómetros dando vueltas por su departamento.

No he estado afuera por muchos días, no puedo soportar sentarme más. Una vuelta es de aproximadamente ocho metros. Corrí 50 kilómetros, lo hice en 4:48:44, sudaba por todos lados, se siente genial”, explicó a través de la red social china Weibo.