'Chicharito' Hernández rompe el silencio sobre su salida de Selección Mexicana a semanas del Mundial Qatar 2022

LOS ÁNGELES, EU-. Algo que ya es un hecho es que Javier 'Chicharito' Hernández, el máximo goleador histórico de Selección Mexicana, no irá al Mundial Qatar 2022, ya que no apareció en la prelista de convocados.

En una entrevista para el programa "Hugo Sánchez presenta", el delantero mexicano de Los Ángeles Galaxy dio detalles sobre su repentina salida del 'Tri', quien reveló que todo comenzó gracias a que no aceptó "firmar algo".

"Teníamos un grupo de WhatsApp y yo me salí de que ya no quería negociar nada, solo quería jugar futbol. La gente estuvo diciendo que yo no quería, pero hubo un momento cuando me salí de eso que me dijeron que tenía que firmar algo y yo les dije…"

"'Mi dinero que voy a ganar por lo que sea, lo podemos repartir a los utileros y jugadores jóvenes, pero yo no quiero firmar esto'. Ya no supe que sucedió, llevo tres años fuera y yo no negocié absolutamente nada en este proceso con el 'Tata' Martino", explicó el tapatío.

'Chicharito' Hernández "borrado" de Selección Mexicana desde 2019

'Chicharito' Hernández no ha vestido la playera del 'Tri' desde septiembre del 2019, pues desde ese momento dejó de ser convocado por 'Tata' Martino, aun y cuando el jalisciense brilló en el futbol de la MLS con Los Ángeles Galaxy.