Conoce bien 'Tata' Martino a sus rivales

Ciudad de México.- Desde el 1 de abril del presente año, día en que se realizó el sorteo de Qatar 2022, Gerardo Martino y su cuerpo técnico conocieron no solo a los rivales que enfrentarían en el Mundial, sino también los tipos de escenarios en el campo de juego.

El jugar en Concacaf implica que los rivales de la zona cedan la posesión del balón y replieguen para atacar al contragolpe, motivo por el que el técnico argentino prioriza un equipo que sepa qué hacer con la pelota.

Pero en dos de los tres juegos de fase de grupos, es probable que el Tri enfrente el mismo escenario que en la zona geográfica en la que juega: Polonia y Arabia Saudita saldrían a meterse atrás y buscar dañar al espacio.

Contra Argentina se podría cambiar el rol y ahora ser el equipo que espera para atacar con espacios, pero la selección de Lionel Scaloni ya demostró que también se siente cómoda sin el balón.

Polonia cederá la pelota y buscará a Lewandowski en largo

El martes 22 de noviembre en el estadio 974 de Doha, el 4-3-3 de Martino se enfrentaría al 5-3-2 que más ha utilizado Czeslaw Michniewicz desde que asumió el mando de los europeos en enero de este año.

“Ahí lo que tenemos que ver es que hay dos fases del juego, la fase de presión, la fase de quitarle rápido la pelota al rival y que tiene que ver con qué jugador nosotros incorporamos para que haga como si fuera el doble centro delantero para jugar contra los tres centrales, si lo hacemos con un interior, si lo hacemos con uno de los extremos. “La segunda parte tiene que ver con que si ellos tienen tres centrales en la zona de gestación, hay probablemente menos gente y más espacios para poder generar esos pases entre líneas, sabiendo que hoy las líneas de tres de los equipos de hoy, tienen siempre un jugador de esa línea de tres, que está expectante para romper y para salir a buscar al jugador que quiere recibir entre líneas”, declaró Gerardo Martino.

De acuerdo a lo visto en los juegos de la UEFA Nations League, la escuadra polaca suele tener un estilo de juego directo, en donde el portero Wojciech Szczesny o cualquiera de sus tres centrales (Kamil Glik, Jakub Kiwior y Jan Bednarek) buscan en largo a Robert Lewandowski. El delantero del Barcelona sirve de apoyo para que jugadores como Nicola Zalewski y Piotr Zielinski lleguen de segunda línea para anotar.

“El tema es cuando ellos cortan y ese primer pase lo buscan a Lewandowski de apoyo, empiezan a pasar los de segunda línea. Nosotros lo que tenemos que buscar es tratar de que esas pelotas no sean interceptadas para evitar justamente que Polonia vaya a al espacio. Lo que no creo es que tengamos que modificar una forma de jugar sabiendo cuáles son las virtudes de Polonia. Nosotros solo lo tenemos que reconocer es cuáles son las virtudes de Polonia y tener excelencia en el juego que nosotros pretendemos”, diagnosticó.

Y es que atacar en espacios cortos, implicará defender a campo abierto, algo que centrales como César Montes y Héctor Moreno adolecieron desde la Eliminatoria de Concacaf.

“Primero esos son los riesgos que tiene un equipo que intenta proponer y poner a los centrales en campo rival. Y yo creo que en eso una de las cuestiones claves es tratar de no perder esas pelotas de inicio para que no pase lo de Argentina (juego perdido 4-0 en 2019), de perder las pelota en los lugares críticos, donde la salida de ellos no te da tiempo para que tengas la recomposición de líneas. Entonces si la jugada termina en el último cuarto de cancha, probablemente no lo suframos”, explicó.

Argentina sabe jugar con y sin el balón

Cuatr o días después del juego ante Polonia, el Tri se medirá a la Argentina de Lionel Messi en el Lusail Stadium de la ciudad del mismo nombre. Aunque en ese juego se espera que la albiceleste sea la que proponga con su 4-2-3-1, que a veces se convierte en 4-3-3, el técnico de México no se fía y sabe que el equipo de Lionel Scaloni también sabe jugar sin la posesión del esférico.

Y es que el parado de Argentina depende mucho de quiénes sean sus mediocampistas. Si es Leandro Paredes el mediocentro, juegan con doble pivote, pero si el elegido es Guido Rodríguez, utilizan a dos interiores que normalmente son Giovani Lo Celso y Rodrigo de Paul. Los que no cambian al frente son Lionel Messi detrás de Lautaro Martínez.

Pero fuera del tema ofensivo, una de las principales armas de Argentina es el achique de sus centrales. Tanto Cristian Romero como Nicolás Otamendi suelen ir hacia delante haciendo más chico el campo, pero el jugar con la línea tan adelantada puede ser aprovechada por delanteros mexicanos que tengan buen desmarque. “Nosotros lo que tenemos que buscar, que tuvimos una falencia muy importante contra Uruguay, es que nos faltó bastante ir al espacio. Entonces cada vez los defensas de Uruguay se sintieron más cómodos, nuestros delanteros iban a querer jugar pelotas anteriores y de espaldas, y cada vez ellos nos trajeron a la mitad de la cancha. Yo lo que creo es que en esas circunstancias, hay que dosificar mucho el tema de ir al espacio para crear algún tipo de duda en los rivales que juegan de esa manera achicando tanto ahí a mitad de cancha”, puntualizó.

Arabia Saudita puede sorprender y salir a proponer

El último encuentro de la ronda de grupos del Mundial será el 30 de noviembre, de nueva cuenta en Lusail. Ahí, México jugará contra Arabia Saudita, el rival a priori más débil del sector C, pero que al mismo tiempo es una incógnita en cuanto a intenciones tácticas se refiere.

Su entrenador Hervé Renard es conocido por su gusto ofensivo, tal y como lo mostró con Marruecos en Rusia 2018. Y ahora con los sauditas no es la excepción. Al menos por lo mostrado en los juegos amistosos previo al Mundial, ha partido de un 4-3-3, en donde destacan sus tres mediocampistas Ali Al-Hassan, Riyahd Sharahili y Nasser Al-Dawsari, quienes buscan el control del esférico.

Pero lo que más ha llamado la atención, es lo adelantada que juega su línea defensiva, tanto así que en su último duelo de preparación, su rival Estados Unidos, cayó constantementeen fuera de lugar.

“Bueno, pero en definitiva hoy por hoy lamayoría de los equipos y las selecciones,esto de tener la línea adelantada, yo lo veíamucho y bien, en el Pumas de Andrés Lillini, sobre todo cuando lo hacía con Freirey Johan Vásquez jugando de central derecho. Enseguida achicaban a la mitad de lacancha, pero tampoco es algo que veo habitualmente en la mayoría”, expresó.

Por tal motivo, al estratega rosarino nole sorprende en lo absoluto que los del Medio Oriente vayan a salir a intentar proponer, algo distinto a lo que se pensaría deellos si se contempla que en ese juego, laselección mexicana saldrá como favorita.

Yo creo que lo va a venir a discutir seguro (el balón), porque además no hay motivos. Arabia Saudita no juega con la superpresión del resultado. No tiene la presiónde Francia, de Argentina o de Brasil. Ellosvan a jugar como se prepararon duranteestos cuatro años y lo va a hacer respetando esa forma de jugar, que es la que le permitió ser una selección considerada. Entonces entendemos que lo primero que vaa hacer es venir a disputar la elaboracióndel juego”, aclaró.