'Chicharito' Hernández da importantes declaraciones sobre su depresión: "Me cansé de no ser yo"

GUADALAJARA, México-. Javier 'Chicharito' Hernández es el máximo goleador de Selección Mexicana y ha jugado en clubes grandes del futbol europeo, pero, aún así, la vida no ha sido fácil para el tapatío.

El ahora delantero estrella de Los Ángeles Galaxy, quien busca volver a las convocatorias de Selección Mexicana, visitó el Albergue Los Pinos para donar 10 mil dólares y para darles consejos de vida a los jóvenes, por lo que habló sobre su depresión.

"Me llegó la depresión, porque me cansé de no ser yo. Sí fui yo, pero fui el yo que tenía el conocimiento de ser yo. Seguí patrones con los que crecí, tenía heridas que no había sanado y también quería llenar vacíos que yo tenía"

“Chicharito” @CH14 detalla el momento en que entró en depresión y cómo logró salir de ese momento����⚽️. pic.twitter.com/c3D8J7xDAl — Duro de Marcar (@DurodeMarcarGDL) May 2, 2022

"Y a lo que me llevó la depresión fue a tocar el fondo de la depresión para aceptar que habrá un vacío existencial que nunca voy a llenar. Hay un vació existencial que no hace sentido. Entre más sueltas, más te lleva. No hace sentido la vida", declaró Javier Hernández.

¿Cómo ha controlado 'Chicharito' Hernández su problema?

Aceptar sus errores y tenerse amor propio ha sido algo a lo que 'Chicharito' Hernández ha recurrido, con el fin de no hacerle daño a las personas que lo rodean.

"Puede haber hecho sentir mal a personas pero no estaba consciente que lo hice. Lo que te genera incomodidad, lo tienes adentro, pero no quieres expresarlo y es amor propio, así que me apapacho, me tengo profundo amor propio y decirme mis errores, aceptarlos pero estar conscientes para no hacerle mal a nadie", señaló el futbolista.