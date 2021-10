‘Chicharito’ Hernández admite haber fallado como padre y esposo de Sarah Kohan

LOS ÁNGELES, EU-. Un momento complicado pasó Javier ‘Chicharito’ Hernández a inicios de este año, luego de una separación con Sarah Kohan, su ex pareja y con quien tuvo dos hijos.

Meses después de la ruptura entre el futbolista mexicano y la modelo australiana, el goleador de Los Ángeles Galaxy habló con el portal The Ringer sobre los motivos de la separación con Sarah Kohan.

“No era el mejor compañero que necesitaba ser, no era el mejor padre que quería ser. No era un gran amigo. No era el gran ser humano que quería ser”, declaró el máximo goleador de Selección Mexicana.