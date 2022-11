Checo habría quedado 2° de no ser por una tuerca, según el jefe del Red Bull

MÉXICO.- El jefe del Red Bull, Christian Horner felicitó a Checo Pérez por su desempeño en el GP de México. No obstante, también expresó su opinión sobre cómo habrían podido ser las cosas si el trabajo en pits hubiera sido distinto: aseguró que Checo habría quedado segundo.

Tras Verstappen, que se llevó el primer puesto en el podio, subió Lewis Hamilton, de McLaren. Checo Pérez se alzó en el tercer puesto en el GP de su país.

Gracias por toda su entrega, son la mejor afición del mundo.

Me dieron su 1000 % en cada vuelta y les di lo mismo en la pista.

Me con todo su cariño y sigamos viviendo momentos inolvidables en nuestro país.



¡Gracias!, nos vemos en 2024 y lo volveremos a intentar �� #MexicoGP pic.twitter.com/bomuyDo99g — Sergio Pérez (@SChecoPerez) October 31, 2022

No obstante, Horner apuesta a que eso habría sido distinto, con Checo adelantando a Hamilton, de no ser por el tiempo que el tapatío duró en pits. El Red Bull detuvo al mexicano durante 5 segundos para cambio de neumáticos. El problema fue una tuerca que no salió como debería.

“Creo que sin el problema en la parada en boxes, Checo también habría adelantado a Lewis. Así que tenemos que investigar lo que causó eso. Parece que la tuerca se atascó o no salió limpiamente“, fueron las declaraciones de Horner.

Horner elogia a Checo

El jefe de la escudería también alabó la capacidad de Checo para recuperarse a pesar del tiempo perdido en pits. Afirmó que “fue una gran recuperación, con un ritmo muy fuerte".

Por ahora, el objetivo del Red Bull es ver a Checo en el segundo sitio del campeonato de pilotos. Gracias a su desempeño en el GP de México, ha vuelto a esa posición que le había arrebatado Ferrari por un tiempo. "Ese es nuestro objetivo, que acabe en esa posición al final en Abu Dhabi“, expresó el piloto retirado.

Tal vez te puede interesar: Aficionados del Gran Premio de México hacen baile masivo de "Payaso de Rodeo" (VIDEO TikTok)