'Checo' Pérez y Jimmy Fallon se enfrentan en carrera de Go Karts; ¿Quién ganó?

LOS ÁNGELES, EU-. El mexicano Sergio 'Checo' Pérez regresó a las pista y protagonizó una épica carrera, pero no en el automovilismo de la Fórmula 1, sino en los Go Karts, contra Jimmy Fallon.

El piloto tapatío de la escudería Red Bull fue uno de los invitados al programa "The Tonight Show" que conduce Jimmy Fallon, así que ambos se enfrentaron en una competencia de Go Karts.

En el programa de Fallon también estuvo presente Jim Farley, CEO de Ford, quien fue el encargado de "entrenar a Jimmy"; posteriormente apareció 'Checo' Pérez y se encendieron los motores de los vehículos para enfrentarse en la pista.

Tras un intercambio de miradas retadoras inició la carrera. 'Checo' y Jimmy se rebasaron en distintas ocasiones del circuito, pero al final la victoria se la llevó el conductor estadounidense del famoso programa.

'Checo' Pérez y Jimmy Fallon disfrutaron su carrera de Go Karts

Fallon bromeó en sus redes sociales con este resultado al decir "Creo que Christian Horner me quiere para Red Bull", mientras que el jalisciense le agradeció el momento: "Me la pasé muy bien, ¡Gracias! No puedo esperar a la revancha".