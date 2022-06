'Checo' Pérez responde al video de supuesta "infidelidad" a su esposa en los festejos

MÓNACO-. El histórico triunfo de Sergio 'Checo' Pérez en el Gran Premio de Mónaco fue un sueño hecho realidad para el piloto mexicano y lo celebró con fiestas, pero el tapatío ya respondió a los videos polémicos que circularon en redes sociales.

En uno de los videos de los festejos de 'Checo' Pérez, se puede observar al piloto mexicano de Red Bull presuntamente con otra mujer que no es su esposa, quien ya aclaró lo ocurrido y se disculpó, a través de sus redes sociales.

"He visto los videos que han estado circulando sobre mí y tomo responsabilidad de ello. Fue una mala fiesta que no supe controlar a la altura de la persona que soy, pero únicamente fue eso, una muy mala fiesta. La gente cercana conoce mis valores"

El piloto mexicano posteó este mensaje en sus historias de Instagram.

"Para los que preguntan, estamos más unidos que nunca mi esposa y yo. Y para los que solo quieren hacernos daño, les deseo lo mejor. Gracias a todos por su cariño y pido una disculpa a toda esa gente que me quiere, porque esos videos no me representan", escribió Sergio Pérez.

'Checo' Pérez celebró en grande su triunfo al lado de Felipe Calderón

El tapatío no dejó fuera de sus celebraciones a Felipe Calderón, ex presidente de México, quien es amigo de él y su papá. En uno de los videos, 'Checo' Pérez abrazó al político y se aventó un clavado a una alberca con él.

Gran Premio de Mónaco 2022 fue el tercer triunfo de 'Checo' Pérez en la Fórmula 1

La victoria del Gran Premio de Mónaco 2022 fue el tercer triunfo de Sergio Pérez en la Fórmula 1 y probablemente el más importante para él, pues es una de las competencias más prestigiosas de la historia del automovilismo.