'Checo' Pérez le manda mensaje a fan con cáncer y esta fue la emotiva reacción (VIDEO VIRAL)

MÉXICO-. Sergio 'Checo' Pérez está posiblemente en el mejor momento de su carrera como piloto de la Fórmula 1, quien aprovechó para abrir su corazón mandarle un mensaje de apoyo a un fan de él que lucha contra el cáncer.

Todo comenzó cuando un hilo de Twitter se volvió viral la semana pasada, en la que una usuaria relató que su papá es seguidor de 'Checo' Pérez desde que inició su carrera en la Fórmula 1 y que le gustaría un mensaje de apoyo por parte del piloto de Red Bull.

"Hola, Luis, ¿cómo estás? Soy 'Checo' Pérez. Te quiero mandar un mensaje para animarte mucho. Me contactó tu hija que movió cielo, mar y tierra para dar conmigo. Solo mandarte muchas fuerzas y espero este fin de semana darte otra alegría", dijo el tapatío en el video.

GRACIAS a todo Twitter por ayudarme y en especial gracias a @SChecoPerez. No tienes idea de cuanto te agradecemos, en un rato les subo la reacción de mi papá. pic.twitter.com/ibl4wILNqw — la espía (@piapuntocom) June 8, 2022

La reacción del fan de 'Checo' Pérez

La hija subió a su cuenta de Twitter un video de su papá en el que le enseñó la sorpresa de Sergio Pérez, por lo que el fan rió de la emoción y después derramó lágrimas, junto con su hija, en la cama del hospital.

"'Checo', me acabas de dar la sorpresa de mi vida, muchísimas gracias. Yo siempre he sido fan tuyo, desde que estabas en GP2. Siempre has sido inspiración no solo para mí, sino para miles de mexicanos. Ahora que estás en un gran equipo, que realmente, se ve tu habilidad, yo siempre he dicho que tienes muchas manos, ahora estás en el lugar que te mereces"

Aquí esta mi papá re emocionado @1AntonioPerez @SChecoPerez mil millones de gracias. pic.twitter.com/6DqYMbrTnV — la espía (@piapuntocom) June 8, 2022

"Estoy seguro que vas a pelear por el campeonato este año. 'Checo', muchísimas gracias. Y tu noble gesto refleja la bondad de tu corazón. Te agradezco infinito, no sabes cuánto me ha motivado esto. Y como dices tú: never give up", agradeció el fan del tapatío.