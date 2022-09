Checo Pérez es penalizado 10 posiciones: empezará 14° para el GP de Italia

ITALIA.- Para el Gran Premio de Italia, varios pilotos fueron sancionados tras hacer modificaciones a sus autos: Hamilton hizo cambio de motor entero; Sainz, algunos elementos y Verstappen cambió el motor de combustión interna. Entre ellos, también el mexicano del Red Bull se sumó a las modificaciones. El reglamento permite tres modificaciones, a partir de la cuarta, hay penalización.

Checho había dicho que Monza podía ser un buen lugar para hacer modificaciones. Recientemente había afirmado no estar contento aún con su auto y el desempeño que ofrecía, por lo que en plática con los ingenieros de Red Bull, decidieron experimentar. En efecto, las hizo: cambió el motor del RB18.

"No me siento tan cómodo como me sentía a principios de la temporada con el auto, lo ves de la Práctica 1, Práctica 2, Práctica 3, en la calificación, me cuesta un poco más llegar”, compartió Checo en entrevista antes de correr en Monza.

Empezará desde el lugar 14 en la parrilla

Esto lo hizo acreedor a una penalización de 10 posiciones (su compañero y rival Verstappen fue penalizado con 5). De manera que estuvo inciando atrás en las prácticas. De la posición 14 consiguió llegar en el lugar sexto, mientras que el neerlandés pasó del sexto al segundo puesto, en la segunda práctica.

Esto podría parecer una panorama oscuro para Red Bull, sin embargo, Helmet Marko se ha mostrado confiado de su equipo y hasta afirmó que esto lo haría más emocionante.

“No quieres cambiar el motor en Suzuka o Austin. Así que si rebasar es más fácil aquí y nosotros estamos en la mejor forma, es más emocionante para ustedes como periodistas que no empecemos al frente de la parrilla“, mencionó Marko

No obstante, el desempeño en las pruebas no ha sido tan satisfactorio, pues el mexicano no consiguió entrar en los primero cinco puestos ni Max quedar en primero.

Tal vez se te puede interesar: Proponen a Doc Hudson como reemplazo de Binotto al frente de Scuderia Ferrari