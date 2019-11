Chávez considera que 'Canelo' debe ganar "una guerra" para conquistar al público

Aunque ‘Canelo’ Álvarez tiene merecimientos suficientes para tener en la bolsa a la afición mexicana, necesita vencer en alguna pelea épica para conquistar de una vez por todas a sus compatriotas, aseguró Julio César Chávez.

La gente quiere que dé una guerra para que se gane al público. Tal vez le falta una guerra o que gane dramáticamente, espectacularmente, para que se meta en el corazón de los mexicanos”, opinó el ex boxeador.

Con todo y que anoche consiguió su cuarto título mundial en el mismo número de divisiones ante Sergey Kovalev, la Leyenda aseguró no entender el porqué algunos seguidores aztecas a este deporte sienten antipatía por el pugilista jaliciense.

"Realmente no lo sé, te lo juro por Dios. No sé, su forma de ser, será; o no sé qué es lo qué pasa pero está raro, en la calle, lo ves en todas partes, qué cierta gente quisiera que perdiera, no lo traga, como se dice", comentó.

Además, considera que esos aficionados no han sido justos con ‘Canelo’ y señaló que este fenómeno no se percibía en su época como profesional.

“Para mí la gente es ingrata porque deberíamos estar todos los mexicanos con el Canelo. La crítica siempre va a haber, pero realmente es increíble la verdad. Cuando él pelea hay un cierto sector de la gente que no lo quiere y cuando yo peleaba toda la gente estaba conmigo”, aseguró Chávez.