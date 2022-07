Charlyn Corral habla de su veto en Selección Mexicana Femenil: "Desde 2019 estoy borrada"

CIUDAD DE MÉXICO-. La Selección Mexicana Femenil fracasó rotundamente en el Premundial Concacaf, por lo que no el combinado dirigido por Monica Vergara se quedó sin la posibilidad de clasificar a Copa Mundial y Juegos Olímpicos de París 2024.

Alguien que faltó en todo el proceso es la conocida goleadora mexicana, Charlyn Corral, quien a pesar de contar con experiencia europea y estar en buen momento, siempre estuvo borrada por Monica Vergara.

Tras el fracaso del 'Tri' Femenil en el reciente torneo celebrado en México, la goleadora de 30 años habló sobre su veto, quien declaró que ha estado borrada desde 2019, al igual que Javier 'Chicharito' Hernández.

¿Qué es lo que dijo Charlyn Corral sobre su veto en Selección Mexicana Femenil?

"Desde que me rompí el cruzado, nadie de la Selección Femenil me deseó pronta recuperación. Si te pones a ver convocatorias previas a mi lesión, tampoco me llamaban. Nunca me he achicado con nadie, desde el 2019 estoy borrada, desde que era titular con el Atlético de Madrid"

"Solo me he dedicado a trabajar; se lo preguntas a Jesús Martínez, a la gente de Pachuca, a mis anteriores equipos, de cómo soy y te van a hablar cosas buenas, cuando pasan esas cosas, no lo entiendo, eso de borrarme y hacer que no existo", declaró Corral.

Charlyn Corral y su experiencia en el futbol de Europa

Corral, quien registra 35 goles en 68 partidos con la playera tricolor, jugó en el futbol de Europa para Merilappi United, de Finlandia; y Levante y Atlético Madrid, de España. En 2021 regresó a México, al ser fichada por Pachuca.