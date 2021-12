César Valdez gana Triple Corona, Pitcher del Año y MVP en LIDOM; estos fueron sus números

SANTO DOMINGO, República Dominicana-. Mejor jugador que César Valdez no hubo este 2021 en la temporada regular de LIDOM, ya que el pitcher derecho de Tigres de Licey ganó tres importantes premios.

Triple Corona de Pitcheo, Pitcher del Año y Jugador Más Valioso (MVP) fueron los tres premios que ganó el lanzador de 36 años, por lo que entró a los libros de historia de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana.

Y es que César Valdez terminó la campaña regular con un récord de cinco juegos ganados y solo uno perdido, efectividad de 1.58 y un WHIP de 0.92, estadísticas que lo convirtieron en el mejor beisbolista de la temporada.

"Con estos frutos se demuestra que tal vez no soy tan malo tal vez como por ahí se dice, y he logrado algo que no muchas personas han logrado. Gracias a Dios estoy en ese pequeño grupo", declaró el quisqueyano.

Primer pitcher en lograr esos tres premios desde 1952

69 años tuvieron que pasar para que un pitcher lograra en la LIDOM ganar una Triple Corona, ser nombrado Pitcher del Año y elegido MVP, pues el único que lo había conseguido fue Diómedes Olivo, en 1952.

César Valdez y su experiencia en Grandes Ligas

La leyenda viviente de la LIDOM tiene sus cuatro temporadas de experiencia en el beisbol de las Grandes Ligas, quien ha lanzado para Diamondbacks de Arizona, Atléticos de Oakland, Azulejos de Toronto y Orioles de Baltimore.