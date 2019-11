Carlos Vela se arrepiente de haber ignorado consejos de jugadores con experiencia

Ahora un futbolista con una trayectoria importante a sus 30 años, Carlos Vela reveló que se arrepiente de haber ignorado los consejos que otros jugadores con experiencia le dieron cuando era más joven, refiriéndose especialmente a su etapa en el Arsenal, equipo al que llegó después de haberse coronado campeón mundial Sub 17 en 2005.

Había gente que lo hacía (darle consejos), yo no los escuchaba, me hacía el loco, quería seguir a mi rollo y hoy me arrepiento de no haber hecho caso a todo lo que me decían jugadores de más jerarquía. Por eso quiero que los jóvenes entiendan que lo decimos por su bien”, expresó el mexicano.

“Uno llega y dice, ‘si estoy en el Arsenal es porque soy increíble y no me puede decir nadie nada’. Es el primer error que uno comete al ser joven e inexperto, siempre puedes mejorar, aún con 30 en una Liga que es menor que las de Europa vengo con actitud de que me comenten para ser mejor cada día”, agregó.

Por otro lado, el reciente ganador del premio al MVP de la liga estadounidense lamentó no haber llegado más lejos este torneo, pues un campeonato hubiera sido ‘la cereza del pastel’.

“Si hubiéramos ganado el título hubiera sido el año perfecto, tener todos los récords posibles en una Liga”, expresó.