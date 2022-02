Carlos Salcedo se va con todo contra 'Doctor' García: "Se cagó en una final"

¡SE FUE CONTRA LUIS GARCÍA!

“La verdad es que me dijeron de todo, pero uno de los comentaristas, exfutbolista,que fue de los que más me tiró cuando fallé el penal, se cagó en una final y dejó que otro pateara y lo falló.Hablan y dicen pero no recuerdan lo suyo”

- Carlos Salcedo