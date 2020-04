Carlos Salcedo buscaba más tiempo con las Chivas antes de irse a Europa

MÉXICO – Pese a que si le resultó difícil el sacrificio que tuvo que hacer para perseguir sus sueños de iniciar su nueva faceta como futbolista profesional en el continente europeo, donde están ubicadas las ligas más fuertes del mundo, el mexicano Carlos Salcedo está consciente de que la decisión de abandonar las Chivas del Guadalajara para fichar con Fiorentina de Italia fue bien tomada.

Salcedo llegó al “rebaño sagrado” en el torneo de Clausura 2015 y su estancia finalizó en el torneo de Apertura 2016 antes de que concluyera cuando fue buscado por el Fiorentina de Italia, pero aseguró que siempre recordará al club y a su entrenador de ese tiempo, Matias Almeyda, de quien aprendió muchas cosas.

“Las cosas que he vivido con Matías Almeyda han sido muy diferentes de las que he vivido con Tigres porque era todavía un joven de 21 años, 22 años, entonces en esa etapa que estás de rebeldía que todo va llegando, que tienes muchas cosas, muchas dudas, que están pasando problemas y demás, la verdad que Mati fue una pieza muy importante para mí y la verdad que me dolió mucho no haberme podido quedar seis meses más con el Guadalajara, pero en la puerta tenía la oferta de la Florentina”, señaló.

Después de Fiorentina se dirigió hacia el Eintracht Fráncfort de Alemania, con quien militó durante las temporadas del 2017-18 y 2018-19, participó en 26 enfrentamientos de liga y regresó a México en el Clausura 2019 cuando firmó con los Tigres de la UANL.

Salcedo recuerda que su carrera profesional inicio en la MLS cuando jugó para el Real Salt Lake y en estos últimos años la liga estadounidense ha tenido mucho empuje por las nuevas figuras que han reclutado las escuadras y no descarta la idea de regresar de nuevo.

"No descarto ninguna posibilidad, no me gusta decir no jugaré o nunca jugaré. El futbol es así, un día te puede tener el México, otro día en Europa, hasta he pensado en ir a China, a Catar, son cosas que uno como jugador va pensando en varias cosas, el estilo de vida, lo que quieras, que se vaya aproximando el final de tu carrera, no me cierro las puertas y estaría contento de jugar nuevamente en la MLS”, concluyó.