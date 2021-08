Carlos Acevedo quiere ir a Mundial 2022 con Selección Mexicana “hasta de utilero”

TORREÓN, México-. Carlos Acevedo, el joven portero de Santos Laguna, no ocultó su deseo de recibir una convocatoria a Selección Mexicana y poder representar a su país en la Copa del Mundo Qatar 2022.

Ya sea como tercer portero o hasta de "utilero", el joven arquero del momento en la Liga MX no quiere quedar fuera del 'Tri', ya que esa es una de sus principales metas.

"Sería un poco mediocre de mi parte que hasta el próximo ciclo mundialista estaría en selección. Yo tengo eso dentro de mis metas, poder colarme de tercero, o de utilero, o de lo que sea durante el ciclo mundialista. Lo tengo en mi lista de deseos y lo tengo claro para poder lograrlo"

Fernando Vázquez para @TUDNMEX: "Carlos Acevedo, portero de Santos Laguna, aseveró que quiere estar en el Mundial Qatar 2022 aunque sea de "tercer portero o utilero"." pic.twitter.com/LXDsdiQgtG — Class Mexicans (@ClassMexicans) August 17, 2021

"Mi sueño es que cada vez que haya convocatoria, poder ver mi nombre. No ha estado pero a mi me motiva para seguir mejorando. Me gusta preguntarle a gente de experiencia para mejorar esos detalles, quiero pulirlos para poder representar a México", platicó el arquero de 25 años.

Carlos Acevedo y su destacada participación con Santos Laguna

Después de cinco jornadas que se han disputado en el Apertura 2021, Santos Laguna se encuentra como la segunda mejor defensiva con solo tres goles permitidos, gracias a heroicas atajadas del nacido en Torreón.