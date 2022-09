Capitán de Feyenoord se molesta y explota contra Santiago Giménez por cobrar el penal

ROMA, Italia-. Santiago Giménez se estrenó en UEFA Europa League el pasado jueves al debutar con doblete, pero alguien que no quedó para nada contento con el mexicano fue Orkun Kökcü, capitán del Feyenoord.

Luego de que Santiago Giménez provocó un penal a favor y él mismo lo cobró, para así anotar el primer gol del juego, el capitán del equipo de Rotterdam expresó su molestia con el joven delantero de 21 años, pues declaró que él es quien debe tirar las penas máximas.

"Tuvimos una pequeña discusión con el primer penal porque hay una hoja en el vestidor que dice que soy el número uno para cobrar los penales. Nuestro delantero escogió tomar su propia decisión"

"Estoy desilusionado porque me desobedeció cuando soy el capitán. Me molestó. Sabemos que él puede anotar el penal, ese no es el problema, pero para mí, era más por nuestras reglas y el respeto entre compañeros", declaró Kökcü para ESPN.

Aficionados de Feyenoord defienden a Santiago Giménez y se van contra Kökcü

Luego de que ESPN Holanda publicó en Twitter el video de las declaraciones de Kökcü sobre el seleccionado mexicano, varios de los aficionados de Feyenoord se fueron contra él y defendieron al 'Bebote' Giménez, pues argumentaron que el capitán estaba dando un mal partido.

Santiago Giménez recortó distancia en derrota de Feyenoord ante Lazio

Cuando Feyenoord era humillado 4 por 0 por Lazio en la cancha del Estadio Olímpico de Roma, 'Santi' Giménez ingresó a la cancha desde la banca y rápido se encargó de recortar distancia con su doblete, por lo que el marcador final fue de 4 a 2.