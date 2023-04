‘Canelo’ Álvarez vuelve a hablar sobre críticas de Juan Márquez: “Siempre habla mal de mí por alguna razón”

CIUDAD DE MÉXICO-. No una, sino varias veces son las que Juan Manuel Márquez ha criticado a Saúl ‘Canelo’ Álvarez, por lo que otra vez el boxeador tapatío habló sobre los comentarios de su compatriota ya retirado de los cuadriláteros.

En una entrevista con TUDN, ‘Canelo’ Álvarez fue cuestionado sobre las críticas que le ha hecho Juan Manuel ‘Dinamita’ Márquez, quien dejó en claro que sus palabras no lo lastiman, y que además siempre habla de él.

“Márquez siempre habla de mí, siempre habla mal de mí por alguna razón, no me causan nada sus críticas. Tampoco me fortalece, fortalecido nací y me siento siempre así por lo que tengo conmigo”