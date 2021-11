'Canelo' Álvarez vs Caleb Plant: Dónde, cuándo y a qué hora ver la pelea

LAS VEGAS, EU-. Llegó el momento que tanto han esperado Saúl 'Canelo' Álvarez y Caleb Plant, ya que por fin se quitarán las ganas y se enfrentarán en el ring por la unificación de peso supermediano.

Será la noche de este sábado cuando el mexicano y el estadounidense se vean las caras en una de las peleas más esperadas del año, misma que se celebrará en MGM Grand Garden de Las Vegas.

El combate entre 'Canelo' Álvarez y Caleb Plant, apodado 'Sweet Hands', iniciará después de las 10:00 pm (centro de México) y 9:00 pm (local). Será transmitido en vivo por Azteca 7, Azteca Uno, ADN 40 y A Más, además de aztecadeportes.com.

TV Azteca se encargará de transmitir en vivo la pelea.

La transmisión empezará a las 8:30 (centro de México) y 7:30 pm (local), con los siguientes combates: Anthony Dirrell vs Marcos Hernández, Rey Vargas vs Leonardo Báez y Juan Pablo Romero vs Elvis Rodríguez.

¿Cómo llegan ambos boxeadores?

Saúl 'Canelo' Álvarez subirá al cuadrilátero seis meses después de quitarle el invicto a Billy Joe Saunders y con un récord de 56 peleas ganadas (38 por nocaut), solo una perdida y par de empates.

En el caso de Caleb Plant, el nacido en Tennessee llegará invicto con 21 duelos ganados, de los cuales 12 han sido por la vía del KO.

Fecha: Sábado 6 de noviembre

Hora: Después de 10:00 pm (centro de México) y 9:00 pm (Pacífico)

Canales: Azteca 7, Azteca Uno, ADN 40 y A Más, además de aztecadeportes.com