'Canelo' Álvarez se vuelve vegano para su pelea contra Dmitry Bivol

EU-. Un desafío tendrá Saúl 'Canelo' Álvarez cuando pelee contra Dmitry Bivol, pues tendrá que subir de peso y hasta se ha sometido a una dieta vegana para llegar a las 175 libras.

En una entrevista para ESPN y a un mes de su pelea contra el ruso, 'Canelo' Álvarez platicó sobre la adaptación a su dieta vegetariana, quien señaló que no tiene problema en comer lo que sea necesario.

"La verdad es que no soy muy complicado para la comida, me adapto mucho, me adapto rápido y no es algo que lo agarré de una así y que dejé todo lo que comía antes de un ching…, no"

“Toda la semana trato de comer lo que es vegano y si algún día se presenta comer otra cosa, carne, pollo, lo que sea, como, no tengo ningún problema, pero sí trato de mantener toda semana comiendo vegano", explicó el boxeador mexicano.

¿Cómo llega 'Canelo' Álvarez para la pelea contra Dmitry Bivol?

El boxeador mexicano subirá al ring el próximo sábado 7 de mayo como campeón unificado de peso supermediano y con un récord des 57 triunfos, una derrota y par de empates.