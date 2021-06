‘Canelo’ Álvarez: Joven que lucha contra el cáncer pide apoyo al boxeador

TUXTLA GUTIÉRREZ, México-. Saúl ‘Canelo’ Álvarez se ha caracterizado por ayudar fuera del ring a personas que necesitan algún tipo de apoyo económico, y fue ahora un joven con cáncer quien le pidió apoyo al boxeador.

Fernando, un joven chiapaneco de 19 años, padece cáncer desde hace dos años y medio y ha recibido 70 quimioterapias, quien en redes sociales, solicitó ayuda al ‘Canelo’ Álvarez, al escribir en el muro del tapatío.

“A mí me atienden en el hospital Gómez Maza en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Gracias a Dios no me cobran el servicio que dan, pero los medicamentos que me tienen que estar aplicando mensualmente mis papas lo compran, y ahora ya se acerca el otro mes de quimioterapia”

“Y yo quería pedirle su valioso apoyo con los transportes, viajes que se tienen que estar haciendo para que yo pueda salir adelante y seguir con el tratamiento ya que mis papas ya no alcanzan con los recursos económicos”, dice en una parte del texto.

Sus papás se han metido en deudas para financiar el tratamiento

“Yo le mandé su mensaje al señor Saúl ‘Canelo’ Álvarez para si el me quisiera ayudar con un granito de arena, porque la verdad es algo difícil estar en esta situación. A nadie se le desea esa enfermedad porque es algo que acaba con todo”

“Mis padres se han metido en muchas deudas, debemos demasiado, y gracias a las personas que nos han prestado ese dinero se han venido realizando las quimioterapias”, platicó para Televisa Chiapas.