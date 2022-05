Brian Lozano, jugador de Santos, solo salió a visitar a su abuela y su auto terminó rafagueado por metralleta

URUGUAY-. Un enorme susto pasó el jugador uruguayo de Santos Laguna, Brian Lozano, pues su auto fue rafagueado cuando él solo fue a visitar a su abuela, en su país natal.

El 'Huevo' Lozano, quien desde hace varios días está de vacaciones en Uruguay, debido a que Santos no entró a liguilla del Clausura 2022 de Liga MX, relató el susto que le tocó vivir, aunque no especificó si estaba a bordo.

"Hace dos días fui a comer con mi abuela, que todavía vive en el barrio. Pasaron en un auto y tiraron una ráfaga con una metralleta. Le dieron al auto en el que iba a verla"

"Era muy difícil no seguir el camino de la droga o la delincuencia; yo opté no seguirlo y dedicarme al fútbol. Hoy sigo yendo al barrio donde me crié porque ahí tengo familia y amigos, es imposible no ir", relató el charrúa para Sport & Show.

¿Cómo el fue a Brian Lozano en el Clausura 2022 de Liga MX?

En el Clausura 2022 de Liga MX, torneo en el que Santos Laguna terminó en la posición 14 de la tabla general, Brian Lozano colaboró con tres goles y tres asistencias, en 17 partidos disputados y mil 156 minutos.