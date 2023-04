Barreda, pitcher de Toros para el primer juego en casa

El primer juego de la temporada en casa para los Toros de Tijuana será ‘Manny Day’.

El cuarto abridor en la rotación, pero el primero que se presentará en el Estadio Chevron es Manny Barreda.

El nacido en Arizona dijo contar con una motivación especial este 2023 por ayudar a la embestida a llevarse la Serie del Rey.

Quiero ganar un campeonato y eso es algo que me atrae esta temporada, he estado aquí en las temporadas de campeonato, pero no en las finales, quiero vivir eso, quiero aportar, quiero ayudar al equipo”, comentó el lanzador derecho.