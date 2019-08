'Barcelona no aceptó nuestras peticiones': PSG

PARÍS, Francia.- Hasta el momento no hay nada pactado entre el París Saint Germain y el Barcelona por Neymar, así lo informó Leonardo, director deportivo del club parisino, que no descarta se llegue a un trato antes del próximo lunes, fecha en la que concluye el mercado de traspasos.

"A esta hora, no hay acuerdo. Nuestra posición siempre ha sido clara para todas las personas implicadas en la negociación. El Barcelona siempre ha sabido lo que queríamos", indicó el directivo a Le Parisien.

Añadió que sabe que el brasileño quiere irse del equipo, pero que no lo hará si la propuesta no conviene al PSG. Además, opinó que ningún club tiene el capital suficiente para adquirir al delantero, pero como el cierre del mercado esta cerca, están dispuestos a recibir otros jugadores en la operación.

"Siempre hemos intentado tener en los efectivos de los otros equipos a algunos jugadores que podían entrar en la negociación", mencionó Leonardo.

"La negociación no está rota pero no hay acuerdo porque nuestras peticiones no han sido aceptadas. Estamos abiertos a hablar de jugadores pero no hay acuerdo. La posición del PSG y de Neymar siempre ha estado clara: si llegaba una proposición satisfactoria podría marcharse pero no es el caso", reiteró.