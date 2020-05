Atléticos no podrán pagar el alquiler anual de su estadio por la pandemia

ESTADOS UNIDOS – Algunas organizaciones de la MLB se han protegido de la crisis económica que ha causado la pandemia del coronavirus y otras han sufrido adversidades ante estas circunstancias, y ahora los Atléticos de Oakland no cuenta con el presupuesto necesario al no poder hacer el pago anual del RingCentral Coliseum, estadio donde juega el equipo.

Este martes fue cuando se difundió la noticia por parte del funcionario Henry Gardner, quien señaló que la escuadra se había reportado con los dueños del estadio para hacerles saber que le sería imposible poder hacer el pago de 1.2 millones de dólares, el cual tenía que quedar saldado antes del 1 de abril.

"Dijeron que porque no lo habían usado, no podían generar ingresos y no podían pagar. Reconocemos que todos nos hemos visto afectados de varias maneras. Tal vez hay algunas cosas que estamos dispuestos a negociar y renunciar, pero no podemos simplemente decir que no hay alquiler", destacó.