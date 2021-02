Atlético Madrid y Real Madrid son los grandes favoritos a ganar La Liga Española

Los gigantes capitalinos dominan el campeonato a menos de 20 fechas para el final. ¿Podrán sostener esta lucha?

España busca a su nuevo monarca en La Liga, el cual podría volver a ser rojiblanco. Y es que Atlético de Madrid parece que no está dispuesto a perder el primer lugar de la tabla a costa del Real Madrid. De hecho, con menos partidos jugados ha conseguido sacarle 10 puntos de ventaja, una situación que deja muy mal parados a los todopoderosos madridistas.

Las apuestas en La Liga al alza

Muchas gente aprovecha para apostar con esperanzas en el 'Aleti', que ofrece cuotas más altas al no ser el habitual favorito, y que sin embargo, no parece dispuesto a perder la cabeza de la tabla. No obstante, varios conservadores respecto al nombre del Real Madrid tiñen su jugada de blanco. Y no falta quien va por la sorpresa con el nombre del Sevilla CF. ¿Habrá lugar para cambios bruscos en la tabla de la LaLiga?



El gran momento de los ‘colchoneros’ se cimienta en la capacidad goleadora de cuatro hombres: el uruguayo Luis Suárez con 14 tantos, el portugués Joao Félix con 6, el español Marcos Llorente con 6 y el argentino Ángel Correa con 3. Además, por supuesto, en la experiencia de Diego Pablo Simeone para sostener la ventaja en este competitivo torneo.



Simeone resaltó el importante momento del ‘Pistolero’. “Lo venimos diciendo desde que empezó la temporada, vamos a tener que convivir con ello y tenemos que estar preparados y buscar soluciones. Estaban en un buen momento, con características que les viene muy bien al equipo, pero hay compañeros que están muy bien y tendrán una oportunidad”, señaló.

El Real Madrid en horas bajas

Por su parte, el Real Madrid no vive su mejor momento al mando de Zinedine Zidane. De hecho su situación en el banquillo es incierta, pues ya se habla de posibles reemplazantes. Algunos son Julian Nagelsmann, actual técnico de del Red Bull Leipzig alemán, Massimiliano Allegri, que está inactivo desde su exitoso paso por Juventus, Laurent Blanc, Joachim Löw y Arsène Wenger. Entre los hombres de casa se habla de Raúl y Guti.



Y es que los madridistas han dejado pasar puntos increíbles, como la reciente derrota por 2-1 en casa ante el Levante, resultado que parece dejarle todo servido al Atlético Madrid. Muestra del mal momento es que ya se ha vuelto hablar de los posibles fichajes, siendo Kylian Mbappé el más mencionado, en lugar del funcionamiento de un equipo que poco a poco ha perdido la base en buscar las figuras del momento.



Por si fuera poco, el Sevilla, tercero en la clasificación, parece dispuesto a quitarle el papel de escolta al Madrid. Ahora con la incorporación del argentino Alejandro el ‘Papu’ Gómez va por el frente al reto de alcanzar en algún momento al Atlético Madrid. El cuadro del polémico Julen Lopetegui combina experiencia y juventud e insinúa un repunte en esta parte del año.



Lo cierto es que dependerá únicamente del Atlético mantener la cima a como dé lugar. De hecho, si bien las cuotas que entrega no son altas, son bastante interesantes en diferentes casas de apuestas. Las del Real Madrid tienen un matiz similar, mientras que el Sevilla se muestra como el gran golpe en la polla. ¿Habrá quien termine celebrando junto a los sevillistas?