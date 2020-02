Antonio Brown sigue pidiendo disculpas, ahora a los Steelers.

Antonio Brown continúa mostrando su arrepentimiento hacia fanáticos, organizaciones y la misma NFL.

En esta ocasión, el ex receptor pidió perdón a los aficionados y organización que lo llevó a la fama, los Steelers de Pittsburgh, por todas aquellas acciones extra cancha que lo llevaron a salir del equipo hace un año.

Me disculpo con todos esos chicos por las distracciones, con los fanáticos y con la organización. Obviamente quieres limpiar cualquier falta de respeto o el tipo de mala atención que no se busca para la organización. Ellos me dieron la oportunidad cuando tenía 21 años y por siempre estaré agradecido”, manifestó Brown al Pittsburgh Post-Gazzette.