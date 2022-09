Andy Ruiz en su regreso al ring contra Luis Ortiz: Dónde, cuándo y a qué hora ver

LOS ÁNGELES, EU-. Después de casi un año y medio sin actividad, Andy Ruiz regresará al ring para enfrentar al experimentado boxeador cubano de 42 años, Luis Ortiz, en combate de peso pesado.

Andy Ruiz, quien llegará como favorito para su pelea contra el caribeño, peleará por primera vez desde mayo del 2021, cuando superó a Chris Arreola después de perder la revancha contra Anthony Joshua.

El enfrentamiento entre Andy Ruiz y Luis Ortiz se celebrará este domingo 4 de septiembre en Crypto Arena, de Los Ángeles, California. La cartelera estelar iniciará a las 8:00 pm (centro de México) y 6:00 pm (local).

El duelo entre el mexicano y el cubano será transmitido en vivo por Fox Sports, así como Azteca 7, pero en formato diferido.

La cartelera estelar de la función

Además del duelo entre Andy Ruiz y Luis Ortiz, la cartelera estelar estará también formada por Isaac 'Pitbull' Cruz vs Eduardo Ramírez, Abner Mares vs Miguel Flores y José Valenzuela vs Jezreel Corrales.

