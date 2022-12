Andrés Figueroa pasó de ir al beis obligado por su papá a debutar con Naranjeros y conseguir su primer hit

HERMOSILLO, Sonora.- El 2022 será recordado por Andrés Figueroa como el año donde pudo debutar como pelotero profesional, pero sobre todo por haber conseguido su primer hit con el equipo de su ciudad natal, los Naranjeros de Hermosillo.

Apenas un día después de hacer su debut en Liga Mexicana del Pacífico, el ex jugador de la Liga Conno tomó el lugar de Julián León en la receptoría y luego conectó un doblete en su primer turno en aquel encuentro ante los Águilas de Mexicali, lo cual fue motivo de elogios por parte de sus compañeros.

“La verdad sí fue algo que me agarró por sorpresa, pero siempre hay que estar preparados para todo. Esta temporada ha sido de mucho aprendizaje para mí, para crecer como pelotero y como persona, siempre tratando de agarrar lo mejor de los coaches, de los jugadores, que siempre están dispuestos a ayudarte a mejorar.

Actualmente con 23 años de edad, el hermosillense no pierde la esperanza de ganarse un lugar como estelar en el equipo, pero por lo pronto hasta ayer ya contaba con aparición en seis encuentros, con siete turnos al bat, un imparable y tres carreras anotadas.

Empecé como a los 6 años. Me acuerdo que me obligaba mi papá a ir, a mí no me gustaba. Empecé en mi escuela, en el Larrea, con Ronnie Valencia, él fue mi primer entrenador", recuerda Andrés.