América suma tres puntos pero no deja buenas impresiones

CIUDAD DE MÉXICO.- Ni el hecho de enfrentarse a uno de los equipos más endebles del campeonato hizo que el América mostrara una mejor cara y aunque ganó 1-0 al Atlas, la mejor versión de los azulcremas sigue sin aparecer.

Fue un gol al minuto 88 cuando Jorge Sánchez se encontró un balón y lo mandó a las redes para decretar los tres puntos a favor de los emplumados.

El equipo de Miguel Herrera se ubicó, de manera momentánea en el segundo lugar de la clasificación, y esperará a los resultados de este domingo de Pumas y Cruz Azul para saber su posición final a falta de solo dos jornadas.

El América no contó con imaginación para abrir el candado que puso Diego Cocca. Los Rojinegros se dedicaron a no perder y a tratar de aprovechar un error de los locales, pero las ocasiones que tuvieron no las supieron definir ante Oscar Jiménez.

Tras el final del juego las redes sociales, en especial las de los aficionados azulcremas volvierona estar en contra del funcionamiento del equipo y posicionaron de nuevo el #FueraPiojo como tendencia.