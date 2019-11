América lanzará documental de Giovani dos Santos... sobre su lesión

CIUDAD DE MÉXICO.- El pasado 28 de septiembre, durante el Clásico Nacional en el estadio Azteca, Giovani dos Santos se llevó uno de los peores sustos de su carrera futbolística. La imagen de la sangre recorriendo su pierna fue intensa para el delantero americanista, víctima de una brutal entrada del rojiblanco Antonio Briseño.

El daño que sufrió Gio, un serio corte en el cuadríceps del muslo derecho que requirió cirugía y descanso por seis semanas. Después de eso, Dos Santos regresó optimista y con algunos detalles que reveló en un mini documental que el club difundió, en redes sociales.

"Será un buen regreso... Me he sentido muy bien, cada día mucho mejor, ya estando un poco más frío [dolió más], pero en el momento y viéndolo en televisión analizas la jugada, pero el dolor y sensación no es lo misma, todo fue muy rápido", menciona el futbolista en el video "Historias de Grandeza (Primera Parte).

Luego de su retorno al club, para llevar la segund aparte de su recuperación, Gio platica y bromea con integrantes del cuerpo médico y auxiliares.

Cabe recordar que el hermano mayor de los Dos Santos fue trasladado al hospital de manera inmediata, por el corte que le provocó el defensa del Guadalajara. Su regreso a las canchas fue en la Jornada 17 (2 de noviembre), cuando los capitalinos perdieron ante Santos (1-2), en el estadio Azteca.

En total, Gio acumuló nueve partidos -cinco de titular- en el Apertura 2019. Ha marcado un gol a lo largo de 410 minutos.

Por ahora, el ex del Galaxy, está disponible para encarar la Liguilla del Apertura 2019.