Alice Pignagnoli, portera italiana, fue despedida de su equipo de futbol por estar embarazada y despierta indignación

CIUDAD DE MÉXICO.- Desde que la futbolista italiana Alice Pignagnoli, de 34 años, anunció su embarazo, fue despedida de su equipo, el Lucchese de la Serie C femenil.

Cuando la portera hizo saber a su club sobre su segundo embarazo a mediados del mes de octubre, decidieron dejar de pagarle y correrla, cosa que ella no esperaba para nada.

A través de redes sociales hizo una denuncia pública respecto a la injusta decisión, provocando rápidamente la indignación a lo largo del mundo.

Han sido meses muy difíciles. Estar lejos del campo es, para mí, siempre un duelo en toda regla. Entonces, en contra de mis expectativas, encontrarme con un club hostil como el Lucchese, que me perjudicaba como mujer, madre y deportista, me creó una herida profunda. Me sentía sola, inútil, incapaz, un juguete viejo que había que tirar".

Medidas drásticas e indignantes

Su situación ha causado mucho ruido en el mundo y en su país, por lo que en un programa en Italia recordó el momento de las medidas drásticas que tomó el Lucchese.

El entrenador y las chicas fueron fantásticas, pero el club me dijo que ya no me pagarían a pesar de lo que estaba escrito en el contrato y poco a poco me empezaron a excluir del equipo".

Además, le pidieron que devolviera todo el material deportivo del equipo:

"Primero me pidieron que devolviera el material deportivo a pesar de mi contrato hasta final de temporada, luego que liberara mi lugar para dormir y me echaron del equipo sin decir una palabra. Si realmente era necesario excluirme, y no entiendo por qué, al menos podrían decir algo, ya que jugué dos meses para ellos y cumplí con mi parte".

Su contrato aún no acaba

Su contrato con el club culmina hasta el 30 de junio y no se le puede rescindir antes de esta fecha. El Lucchese no se ha pronunciado por sus lamentables actos contra la portera, pero debería hacerse cargo del sueldo hasta el mes de enero y después debería ser la Federación Italiana de Futbol con el fondo de maternidad.

A pesar de las dificultades que ha vivido en los últimos meses, Pignagnoli ya piensa en su regreso a las canchas una vez que dé a luz a su segundo hijo, con la esperanza de que algún equipo quiera confiar en sus capacidades bajo los tres postes.

