Estalla polémica por Álex, delantero en futbol femenil de España: "Mientras mi identidad tenga una F, jugaré con ellas"

BARCELONA, España.- En el futbol femenil de España ha estallado la polémica por el delantero Álex, quien juega para el Club Esportiu Europa femenino, que el fin de semana pasado goleó 23-0 al CD Pujadas.

Siendo Álex el delantero, la noticia se viralizó rápidamente por Internet y no por la cantidad de anotaciones que hizo, pues contribuyó con dos tantos, sino por una foto en la que él aparece perfilándose para disparar a portería ante la mirada de algunas rivales.

Esa imagen causó controversia, pero el diario El Español le brindó un espacio para que compartiera su historia ante la controversia.

Estalla polémica por Álex, delantero en futbol femenil de España

El atacante de Europa femenil es un hombre, pero Álex nació como mujer en 1997 y apenas hace tres años inició su tratamiento para transicionar.

Decidí que era el momento, que estaba preparado para hacerlo. Se lo comenté al equipo en el que estaba y fue todo bien".

Si el otro equipo está siendo mejor no puedes achacarle la culpa a nada. Pero si el otro equipo tiene un hombre, pues se lo achacas a eso. Pero era un partido, un momento puntual, cuatro insultos y te vas a tu casa tan tranquilo", dijo Álex.

Añade que rara vezy jugar entre mujeres como sucedió ahora con la imagen que se viralizó.

Muchos achacaron el abultado resultado a su supuesta ventaja física por ser un hombre jugando al futbol contra mujeres., basados en la imagen, pero lejos de ese pensamiento, la realidad es que la goleador del encuentro: su compañera Montse hizo un total de 6 tantos.

A Álex le gustaría jugar en el futbol varonil

A pesar de las críticas, Álex quiere seguir jugando al futbol mientras su identificación "ponga una 'F' de femenino" y eso no cambie, aunque le gustaría jugar en un equipo varonil, pero cree que no podría competir pues considera que empezó su transición a hombre tarde, y su "cuerpo ya se desarrolló como mujer. Podría alcanzar un nivel, pero no al del hombre", señala.

Enfatiza en que varios de los que han criticado su participación en el partido femenino lo hacen sin pensar a la Ley Trans, aún por aprobar. Álex habla de que quizás la aprobación del texto legislativo podría ayudar a que no se vuelva a dar el caso.

No sé si se va a aprobar. Vamos para atrás en vez de para adelante. Pero igual lo soluciona. El hecho de facilitar el cambio a las personas trans... Claro, es que al final jugamos en parte porque nos sentimos obligados. Juegas en un femenino porque en parte no has podido transicionar antes. Al final vamos tan tarde que pasan estas cosas", explica.

Su equipo de momento se mostró en su defensa y exigió tolerancia para casos como el de Álex.