Alfredo Saldívar y su emotivo adiós a Pumas

Tras hacerse oficial su llegada a Toluca, Alfredo Saldívar se despidió del equipo que fue su hogar por 20 años, Pumas, agradeciendo a los aficionados por su apoyo a lo largo de estos años.

"Valen la pena el pensar y escribir mi agradecimiento y mis mejores deseos para ustedes y para la gente que quiere al club, que hace que el club funcione y que desea que le vaya bien cada segundo que pasa, no importa cómo ni con quien, no importa el camino, y no importa el sufrir o el gozar así se vive, así es la vida y así se quiere a un Club", manifestó el portero.

El ‘Pollo’, de 30 años, debutó con los Universitarios en el Apertura 2010, en la derrota del equipo frente a Rayados de Monterrey, entrando por Sergio Bernal que salió lesionado.

A Pumas se le quiere por lo que te enseña y por lo que transmite desde que llegas a los 11 años, no por lo que te cuentan ni por lo que tomas por momentos. Te dan la base para que te desarrolles como individuo y que ese niño que registran desde pequeño sea feliz haciendo lo que hace y lo que sueña y no lo que le quieran imponer", agregó.

Por su parte, Pumas, quienes recibirán a su tocayo, Alfredo Talavera en la portería, también dijo adiós al canterano, manifestando que el club siempre será su casa.