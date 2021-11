Alemania: Futbolista Joshua Kimmich rechazó vacuna contra Covid y ahora da positivo

ALEMANIA-. Joshua Kimmich, uno de los futbolistas estrellas de Bayern Múnich y de la Selección de Alemania, dio positivo a Covid, jugador que en su momento no quiso vacunarse.

Fue este miércoles cuando Bayern Múnich confirmó que su polivalente futbolista de 26 años dio positivo a Covid 19, por lo que se perdería al menos los siguientes dos juegos, contra Arminia y Borussia Dortmund, en Bundesliga, y ante Barcelona en Champions League.

"Joshua Kimmich se encuentra en aislamiento doméstico después de dar positivo por el coronavirus. El centrocampista del FC Bayern está bien", indicó el club en un comunicado.

ℹ️ Joshua #Kimmich se encuentra en cuarentena domiciliaria después de dar positivo por coronavirus. El centrocampista del #FCBayern se encuentra bien.



Hace un mes, Joshua Kimmich confesó no estar vacunado

Hace exactamente un mes, Joshua Kimmich generó polémica en Alemania y en el mundo del futbol al confesar no estar vacunado por tener "algunas dudas" sobre el inmunológico.

"Sigo teniendo mis reservas hasta que no haya estudios a largo plazo. Creo que debe respetarse, pero no significa que sea un negacionista o un opositor a la vacunación. No digo categóricamente que no me vacunaré. Soy consciente de mis responsabilidades y sigo las reglas Covid cada dos o tres días", declaró en aquel entonces.

Alemania atraviesa una grave ola de Covid

Actualmente, Alemania atraviesa por una cuarta ola de contagios de Covid, ya que en el último día, el país europeo registró 68 mil 049 casos positivos y 336 muertes.